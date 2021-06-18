США и Германия страдают от летней жары: в Долине смерти зафиксировали +54

Метеорологи прогнозируют еще более высокие температуры.
Некоторые страны мира страдают от летней жары: отметки на термометрах достигают рекордных показателей.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 июня.
В Германии столбики термометров остановились на отметке +35. Для июня в этой стране это необычно. Именно поэтому парки в Берлине сейчас полны людей. Особенно популярны фонтаны и киоски с мороженым.
Рекордная жара накрыла юг США: столбики термометров поднимаются выше +40. В калифорнийской Долине смерти — месте, которое считают самым жарким на планете, температура поднялась до 54 градусов тепла. Метеорологи говорят, что это еще не предел и прогнозируют высокие температуры в течение июля.
Жара стала причиной новой волны лесных пожаров в Калифорнии. Горит близ Лос-Анджелеса. Огонь заливают с воздуха с вертолетов, а на земле работают около 200 спасателей. Пока удается держать огонь под контролем.
Как сообщалось, в Израиле очень жаркая погода привела к возникновению многочисленных сильных пожаров. Многие возгораний уже локализовали, но большинство пожаров еще не погашены. В связи с пожарами полиция заблокировала движение на некоторых участках трасс. Людей призывают не разжигать костры на открытых площадках и держаться подальше от участков с лесами или высохшими полями.