США и Германия страдают от летней жары: в Долине смерти зафиксировали +54

Метеорологи прогнозируют еще более высокие температуры.

Некоторые страны мира страдают от летней жары: отметки на термометрах достигают рекордных показателей.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 июня.

В Германии столбики термометров остановились на отметке +35. Для июня в этой стране это необычно. Именно поэтому парки в Берлине сейчас полны людей. Особенно популярны фонтаны и киоски с мороженым.

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Рекордная жара накрыла юг США: столбики термометров поднимаются выше +40. В калифорнийской Долине смерти — месте, которое считают самым жарким на планете, температура поднялась до 54 градусов тепла. Метеорологи говорят, что это еще не предел и прогнозируют высокие температуры в течение июля.

Жара стала причиной новой волны лесных пожаров в Калифорнии. Горит близ Лос-Анджелеса. Огонь заливают с воздуха с вертолетов, а на земле работают около 200 спасателей. Пока удается держать огонь под контролем.

Новости мира: в калифорнийской долине смерти на днях температура поднялась до 54 градусов

Как сообщалось, в Израиле очень жаркая погода привела к возникновению многочисленных сильных пожаров. Многие возгораний уже локализовали, но большинство пожаров еще не погашены. В связи с пожарами полиция заблокировала движение на некоторых участках трасс. Людей призывают не разжигать костры на открытых площадках и держаться подальше от участков с лесами или высохшими полями.

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