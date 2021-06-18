Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июня

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти тысячу.

В Украине по состоянию на утро 18 июня зафиксирован 967 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 50 человек, еще 2312 выздоровели. Было проведено 51 199 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 211895 207 5168 3 202267 244 Винницкая 70964 7 1685 0 68881 46 Волынская 61978 16 1182 0 60121 25 Днепропетровская 135195 50 4390 4 128390 152 Донецкая 90349 61 2328 3 87212 122 Житомирская 88250 27 1778 4 85848 88 Закарпатская 62012 9 1600 0 59902 35 Запорожская 104251 43 2417 3 100982 109 Ивано-Франковская 86591 6 2087 2 84046 90 Киевская 126943 54 2733 3 122558 144 Кировоградская 20544 10 833 0 18873 25 Луганская 26472 14 931 1 25058 33 Львовская 137099 38 3631 1 131583 64 Николаевская 69655 38 1827 0 67254 9 Одесская 140293 42 2958 3 134996 83 Полтавская 77641 30 1841 1 74992 57 Ровенская 79292 41 1203 3 77463 88 Сумская 77654 38 1304 0 75473 87 Тернопольская 69954 14 1192 0 68012 53 Харьковская 148189 68 3465 9 142601 237 Херсонская 35543 23 1123 1 33612 197 Хмельницкая 88717 35 1853 1 86002 48 Черкасская 81516 46 1299 3 79044 214 Черновицкая 79797 28 1787 0 77350 34 Черниговская 57398 22 1337 5 55452 28

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2228192 человек.

Выздоровели — 2147972.

Летальных случаев — 51952.

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