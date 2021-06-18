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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июня

УНИАН

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти тысячу.

В Украине по состоянию на утро 18 июня зафиксирован 967 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 50 человек, еще 2312 выздоровели. Было проведено 51 199 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

211895

207

5168

3

202267

244

Винницкая

70964

7

1685

0

68881

46

Волынская

61978

16

1182

0

60121

25

Днепропетровская

135195

50

4390

4

128390

152

Донецкая

90349

61

2328

3

87212

122

Житомирская

88250

27

1778

4

85848

88

Закарпатская

62012

9

1600

0

59902

35

Запорожская

104251

43

2417

3

100982

109

Ивано-Франковская

86591

6

2087

2

84046

90

Киевская

126943

54

2733

3

122558

144

Кировоградская

20544

10

833

0

18873

25

Луганская

26472

14

931

1

25058

33

Львовская

137099

38

3631

1

131583

64

Николаевская

69655

38

1827

0

67254

9

Одесская

140293

42

2958

3

134996

83

Полтавская

77641

30

1841

1

74992

57

Ровенская

79292

41

1203

3

77463

88

Сумская

77654

38

1304

0

75473

87

Тернопольская

69954

14

1192

0

68012

53

Харьковская

148189

68

3465

9

142601

237

Херсонская

35543

23

1123

1

33612

197

Хмельницкая

88717

35

1853

1

86002

48

Черкасская

81516

46

1299

3

79044

214

Черновицкая

79797

28

1787

0

77350

34

Черниговская

57398

22

1337

5

55452

28

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2228192 человек.
  • Выздоровели — 2147972.
  • Летальных случаев — 51952.

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