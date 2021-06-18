Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июня

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти тысячу.
В Украине по состоянию на утро 18 июня зафиксирован 967 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 50 человек, еще 2312 выздоровели. Было проведено 51 199 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
211895
|
207
|
5168
|
3
|
202267
|
244
|
Винницкая
|
70964
|
7
|
1685
|
0
|
68881
|
46
|
Волынская
|
61978
|
16
|
1182
|
0
|
60121
|
25
|
Днепропетровская
|
135195
|
50
|
4390
|
4
|
128390
|
152
|
Донецкая
|
90349
|
61
|
2328
|
3
|
87212
|
122
|
Житомирская
|
88250
|
27
|
1778
|
4
|
85848
|
88
|
Закарпатская
|
62012
|
9
|
1600
|
0
|
59902
|
35
|
Запорожская
|
104251
|
43
|
2417
|
3
|
100982
|
109
|
Ивано-Франковская
|
86591
|
6
|
2087
|
2
|
84046
|
90
|
Киевская
|
126943
|
54
|
2733
|
3
|
122558
|
144
|
Кировоградская
|
20544
|
10
|
833
|
0
|
18873
|
25
|
Луганская
|
26472
|
14
|
931
|
1
|
25058
|
33
|
Львовская
|
137099
|
38
|
3631
|
1
|
131583
|
64
|
Николаевская
|
69655
|
38
|
1827
|
0
|
67254
|
9
|
Одесская
|
140293
|
42
|
2958
|
3
|
134996
|
83
|
Полтавская
|
77641
|
30
|
1841
|
1
|
74992
|
57
|
Ровенская
|
79292
|
41
|
1203
|
3
|
77463
|
88
|
Сумская
|
77654
|
38
|
1304
|
0
|
75473
|
87
|
Тернопольская
|
69954
|
14
|
1192
|
0
|
68012
|
53
|
Харьковская
|
148189
|
68
|
3465
|
9
|
142601
|
237
|
Херсонская
|
35543
|
23
|
1123
|
1
|
33612
|
197
|
Хмельницкая
|
88717
|
35
|
1853
|
1
|
86002
|
48
|
Черкасская
|
81516
|
46
|
1299
|
3
|
79044
|
214
|
Черновицкая
|
79797
|
28
|
1787
|
0
|
77350
|
34
|
Черниговская
|
57398
|
22
|
1337
|
5
|
55452
|
28
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2228192 человек.
- Выздоровели — 2147972.
- Летальных случаев — 51952.