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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на майже тисячу.

В Україні станом на ранок 18 червня зафіксовано 967 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 50 людей, ще 2 312 одужали. Було проведено 51 199 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

211895

207

5168

3

202267

244

Вінницька

70964

7

1685

0

68881

46

Волинська

61978

16

1182

0

60121

25

Дніпропетровська

135195

50

4390

4

128390

152

Донецька

90349

61

2328

3

87212

122

Житомирська

88250

27

1778

4

85848

88

Закарпатська

62012

9

1600

0

59902

35

Запорізька

104251

43

2417

3

100982

109

Івано-Франківська

86591

6

2087

2

84046

90

Київська

126943

54

2733

3

122558

144

Кіровоградська

20544

10

833

0

18873

25

Луганська

26472

14

931

1

25058

33

Львівська

137099

38

3631

1

131583

64

Миколаївська

69655

38

1827

0

67254

9

Одеська

140293

42

2958

3

134996

83

Полтавська

77641

30

1841

1

74992

57

Рівненська

79292

41

1203

3

77463

88

Сумська

77654

38

1304

0

75473

87

Тернопільська

69954

14

1192

0

68012

53

Харківська

148189

68

3465

9

142601

237

Херсонська

35543

23

1123

1

33612

197

Хмельницька

88717

35

1853

1

86002

48

Черкаська

81516

46

1299

3

79044

214

Чернівецька

79797

28

1787

0

77350

34

Чернігівська

57398

22

1337

5

55452

28

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 228 192 осіб.
  • Одужало – 2 147 972.
  • Летальних випадків –  51 952.

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