Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на майже тисячу.
В Україні станом на ранок 18 червня зафіксовано 967 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 50 людей, ще 2 312 одужали. Було проведено 51 199 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
211895
|
207
|
5168
|
3
|
202267
|
244
|
Вінницька
|
70964
|
7
|
1685
|
0
|
68881
|
46
|
Волинська
|
61978
|
16
|
1182
|
0
|
60121
|
25
|
Дніпропетровська
|
135195
|
50
|
4390
|
4
|
128390
|
152
|
Донецька
|
90349
|
61
|
2328
|
3
|
87212
|
122
|
Житомирська
|
88250
|
27
|
1778
|
4
|
85848
|
88
|
Закарпатська
|
62012
|
9
|
1600
|
0
|
59902
|
35
|
Запорізька
|
104251
|
43
|
2417
|
3
|
100982
|
109
|
Івано-Франківська
|
86591
|
6
|
2087
|
2
|
84046
|
90
|
Київська
|
126943
|
54
|
2733
|
3
|
122558
|
144
|
Кіровоградська
|
20544
|
10
|
833
|
0
|
18873
|
25
|
Луганська
|
26472
|
14
|
931
|
1
|
25058
|
33
|
137099
|
38
|
3631
|
1
|
131583
|
64
|
Миколаївська
|
69655
|
38
|
1827
|
0
|
67254
|
9
|
Одеська
|
140293
|
42
|
2958
|
3
|
134996
|
83
|
Полтавська
|
77641
|
30
|
1841
|
1
|
74992
|
57
|
Рівненська
|
79292
|
41
|
1203
|
3
|
77463
|
88
|
Сумська
|
77654
|
38
|
1304
|
0
|
75473
|
87
|
Тернопільська
|
69954
|
14
|
1192
|
0
|
68012
|
53
|
Харківська
|
148189
|
68
|
3465
|
9
|
142601
|
237
|
Херсонська
|
35543
|
23
|
1123
|
1
|
33612
|
197
|
Хмельницька
|
88717
|
35
|
1853
|
1
|
86002
|
48
|
Черкаська
|
81516
|
46
|
1299
|
3
|
79044
|
214
|
Чернівецька
|
79797
|
28
|
1787
|
0
|
77350
|
34
|
Чернігівська
|
57398
|
22
|
1337
|
5
|
55452
|
28
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 228 192 осіб.
- Одужало – 2 147 972.
- Летальних випадків – 51 952.