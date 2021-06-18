Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на майже тисячу.

В Україні станом на ранок 18 червня зафіксовано 967 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 50 людей, ще 2 312 одужали. Було проведено 51 199 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 211895 207 5168 3 202267 244 Вінницька 70964 7 1685 0 68881 46 Волинська 61978 16 1182 0 60121 25 Дніпропетровська 135195 50 4390 4 128390 152 Донецька 90349 61 2328 3 87212 122 Житомирська 88250 27 1778 4 85848 88 Закарпатська 62012 9 1600 0 59902 35 Запорізька 104251 43 2417 3 100982 109 Івано-Франківська 86591 6 2087 2 84046 90 Київська 126943 54 2733 3 122558 144 Кіровоградська 20544 10 833 0 18873 25 Луганська 26472 14 931 1 25058 33 Львівська 137099 38 3631 1 131583 64 Миколаївська 69655 38 1827 0 67254 9 Одеська 140293 42 2958 3 134996 83 Полтавська 77641 30 1841 1 74992 57 Рівненська 79292 41 1203 3 77463 88 Сумська 77654 38 1304 0 75473 87 Тернопільська 69954 14 1192 0 68012 53 Харківська 148189 68 3465 9 142601 237 Херсонська 35543 23 1123 1 33612 197 Хмельницька 88717 35 1853 1 86002 48 Черкаська 81516 46 1299 3 79044 214 Чернівецька 79797 28 1787 0 77350 34 Чернігівська 57398 22 1337 5 55452 28

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 228 192 осіб.

Одужало – 2 147 972.

Летальних випадків – 51 952.

Попри спеку у столичному центрі щеплень від коронавірусу багатокілометрові черги

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