У Києві з 14 пляжів брудно лише на двох (відео)

У Держпродспоживслужбі провели аналіз води в столичних водоймах.

У Києві стало спекотно, тож кияни рушили рятуватися на пляжі.

У Держпродспоживслужбі, де вже провели аналіз води в столичних водоймах, кажуть, що серед 14 пляжів столиці брудно лише на двох.

Про це йдеться у випуску "ТСН. Ранок" за 18 червня.

"Відхилення лише по пляжу "Райдуга", за санітарно-хімічними показниками, та на пляжі "Галерна", також за хімічними показниками. Що вказує, що фактично на 12 пляжах міста Києва можна безпечно відпочивати", - каже начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У сюжеті зазначається, що найближчі три дні в більшості областях України буде суха та сонячна погода.

У Центрі і на півночі до +30°C. На Сході - до 24°C тепла. А от західні регіони може накрити негода, там прогнозують грози, зливи та град. Але триватиме це недовго. Вже від понеділка гаряче буде по всій країні.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, чому річка Либідь у Києві стала отруйно жовтою.

Новини України: найближчі три дні в більшості областях буде суха та сонячна погода

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