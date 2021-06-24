Аномальна спека накрила Балкани: температура сягає понад +40

Людей закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Висока температура повітря на Балканах погіршують життя мешканців одразу кількох країн.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 червня.

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У Боснії спека заважає городянам насолодитися зняттям карантину: стовпчики термометрів на вулицях столиці показують +38, а на півдні країни - аж +41. Тож боснійському Міністерству охорони здоров'я доводиться попереджати громадян вже про небезпеку спекотної погоди і радити уникати сонця.

У Косово повідомляють про 39 градусів тепла. Медики закликають мандрівників бойдай опівдні не виходити на вулиці. Тим часом у Сербії, де зросла кількість шпиталізацій через високі температури, найближчим часом обіцяють 40 градусів вище нуля. Влада країни нагадує: за такої погоди слід дуже обережно поводитися з вогнем, бо є небезпека лісових пожеж.

Як повідомлялося, у Німеччині сповпчики термометрів зупинилися на позначці +35. Для червня в цій країні це незвично. Саме тому парки в Берліні нині повні людей. Особливо популярні фонтани та кіоски з морозивом.

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