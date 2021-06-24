Коронавірус в Україні 24 червня: статистика

За останню добу кількість захворілих зросла на понад 900 осіб.
В Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 937 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).
Протягом доби від COVID-19 померло 58 людей, ще 2 471 особа одужала.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 496 осіб:
- методом ІФА – 11 418;
- експрес-тестами – 20 429.
Коронавірус в областях
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2231914
|
937
|
52181
|
58
|
2157732
|
2471
|
м. Київ
|
212834
|
223
|
5185
|
0
|
203547
|
605
|
Вінницька
|
71033
|
16
|
1689
|
1
|
69051
|
32
|
Волинська
|
62076
|
24
|
1192
|
2
|
60346
|
30
|
Дніпропетровська
|
135398
|
59
|
4409
|
6
|
129117
|
192
|
Донецька
|
90491
|
51
|
2338
|
3
|
87492
|
97
|
Житомирська
|
88329
|
17
|
1784
|
0
|
86084
|
108
|
Закарпатська
|
62063
|
8
|
1603
|
1
|
60089
|
5
|
Запорізька
|
104419
|
42
|
2427
|
7
|
101397
|
148
|
Івано-Франківська
|
86627
|
14
|
2095
|
3
|
84316
|
69
|
Київська
|
127122
|
51
|
2741
|
3
|
123009
|
208
|
Кіровоградська
|
20593
|
15
|
837
|
1
|
18957
|
34
|
Луганська
|
26535
|
18
|
939
|
3
|
25294
|
64
|
Львівська
|
137314
|
48
|
3647
|
7
|
131979
|
122
|
Миколаївська
|
69833
|
35
|
1838
|
1
|
67438
|
18
|
Одеська
|
140434
|
30
|
2968
|
0
|
135630
|
30
|
Полтавська
|
77742
|
18
|
1850
|
2
|
75552
|
74
|
Рівненська
|
79401
|
26
|
1205
|
1
|
77867
|
121
|
Сумська
|
77768
|
24
|
1311
|
3
|
75859
|
50
|
Тернопільська
|
69992
|
6
|
1196
|
0
|
68291
|
35
|
Харківська
|
148377
|
57
|
3501
|
7
|
143579
|
110
|
Херсонська
|
35665
|
30
|
1133
|
1
|
33891
|
30
|
Хмельницька
|
88844
|
49
|
1858
|
0
|
86194
|
88
|
Черкаська
|
81639
|
33
|
1301
|
0
|
79484
|
100
|
Чернівецька
|
79901
|
11
|
1791
|
2
|
77595
|
47
|
Чернігівська
|
57484
|
32
|
1343
|
4
|
55674
|
54
Ситуація за весь час пандемії
- захворіло – 2 231 914 осіб;
- одужало – 2 157 732 особи;
- летальних випадків – 52 181;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.
Нагадаємо, український уряд запроваджує обмеження задля стримування коронавірусу індійського штаму "Дельта", який набирає обертів у світі.