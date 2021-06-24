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Коронавірус в Україні 24 червня: статистика

Коронавірус в Україні 24 червня: статистика

За останню добу кількість захворілих зросла на понад 900 осіб.

В Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 937 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).

Протягом доби від COVID-19 померло 58 людей, ще 2 471 особа одужала. 

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 22 496 осіб:
  • методом ІФА – 11 418;
  • експрес-тестами – 20 429. 

Коронавірус в областях

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2231914

937

52181

58

2157732

2471

м. Київ

212834

223

5185

0

203547

605

Вінницька

71033

16

1689

1

69051

32

Волинська

62076

24

1192

2

60346

30

Дніпропетровська

135398

59

4409

6

129117

192

Донецька

90491

51

2338

3

87492

97

Житомирська

88329

17

1784

0

86084

108

Закарпатська

62063

8

1603

1

60089

5

Запорізька

104419

42

2427

7

101397

148

Івано-Франківська

86627

14

2095

3

84316

69

Київська

127122

51

2741

3

123009

208

Кіровоградська

20593

15

837

1

18957

34

Луганська

26535

18

939

3

25294

64

Львівська

137314

48

3647

7

131979

122

Миколаївська

69833

35

1838

1

67438

18

Одеська

140434

30

2968

0

135630

30

Полтавська

77742

18

1850

2

75552

74

Рівненська

79401

26

1205

1

77867

121

Сумська

77768

24

1311

3

75859

50

Тернопільська

69992

6

1196

0

68291

35

Харківська

148377

57

3501

7

143579

110

Херсонська

35665

30

1133

1

33891

30

Хмельницька

88844

49

1858

0

86194

88

Черкаська

81639

33

1301

0

79484

100

Чернівецька

79901

11

1791

2

77595

47

Чернігівська

57484

32

1343

4

55674

54

Ситуація за весь час пандемії

  • захворіло – 2 231 914 осіб;
  • одужало – 2 157 732 особи;
  • летальних випадків – 52 181;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.

Нагадаємо, український уряд запроваджує обмеження задля стримування коронавірусу індійського штаму "Дельта", який набирає обертів у світі.

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