Коронавірус в Україні 24 червня: статистика

Коронавірус в Україні 24 червня: статистика

За останню добу кількість захворілих зросла на понад 900 осіб.

В Україні станом на ранок 23 червня зафіксовано 937 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).

Протягом доби від COVID-19 померло 58 людей, ще 2 471 особа одужала.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 496 осіб:

методом ІФА – 11 418;

експрес-тестами – 20 429.

Коронавірус в областях

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2231914 937 52181 58 2157732 2471 м. Київ 212834 223 5185 0 203547 605 Вінницька 71033 16 1689 1 69051 32 Волинська 62076 24 1192 2 60346 30 Дніпропетровська 135398 59 4409 6 129117 192 Донецька 90491 51 2338 3 87492 97 Житомирська 88329 17 1784 0 86084 108 Закарпатська 62063 8 1603 1 60089 5 Запорізька 104419 42 2427 7 101397 148 Івано-Франківська 86627 14 2095 3 84316 69 Київська 127122 51 2741 3 123009 208 Кіровоградська 20593 15 837 1 18957 34 Луганська 26535 18 939 3 25294 64 Львівська 137314 48 3647 7 131979 122 Миколаївська 69833 35 1838 1 67438 18 Одеська 140434 30 2968 0 135630 30 Полтавська 77742 18 1850 2 75552 74 Рівненська 79401 26 1205 1 77867 121 Сумська 77768 24 1311 3 75859 50 Тернопільська 69992 6 1196 0 68291 35 Харківська 148377 57 3501 7 143579 110 Херсонська 35665 30 1133 1 33891 30 Хмельницька 88844 49 1858 0 86194 88 Черкаська 81639 33 1301 0 79484 100 Чернівецька 79901 11 1791 2 77595 47 Чернігівська 57484 32 1343 4 55674 54

Ситуація за весь час пандемії

захворіло – 2 231 914 осіб;

одужало – 2 157 732 особи;

летальних випадків – 52 181;

проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.

Нагадаємо, український уряд запроваджує обмеження задля стримування коронавірусу індійського штаму "Дельта", який набирає обертів у світі.

Коронавірус в Україні: зафіксували перші випадки більш агресивного та заразного штаму

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання