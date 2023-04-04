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На Одесщине работает ПВО – спикер ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1331
Время на прочтение
1 мин
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На Одесщине работает ПВО – спикер ОВА

Фото: ТСН.ua

В области объявлена воздушная тревога.

На Одесщине продолжают раздаваться взрывы.

В Одесской области уже объявили о воздушной тревоге, однако к моменту первых взрывов ее еще не было.

Мониторинговые паблики указывают на угрозу с воздуха – вероятно, речь идет о беспилотниках.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал наклейку с изображением ПВО.

© t.me/Bratchuk_Sergey
Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

"Одесщина еще какое-то время будет под атакой БпЛА типа "Шахид". Будьте не у окон. Работает разное ПВО. Звуки нормальные", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Также сообщается, что есть риск воздушной тревоги в Николаевской области.

Находитесь в безопасных местах.

Напомним, что ранее в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.

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Дата публикации
Просмотры
1331
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