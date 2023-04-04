На Одесщине работает ПВО – спикер ОВА

В области объявлена воздушная тревога.
На Одесщине продолжают раздаваться взрывы.
В Одесской области уже объявили о воздушной тревоге, однако к моменту первых взрывов ее еще не было.
Мониторинговые паблики указывают на угрозу с воздуха – вероятно, речь идет о беспилотниках.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал наклейку с изображением ПВО.
"Одесщина еще какое-то время будет под атакой БпЛА типа "Шахид". Будьте не у окон. Работает разное ПВО. Звуки нормальные", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.
Также сообщается, что есть риск воздушной тревоги в Николаевской области.
Находитесь в безопасных местах.
Напомним, что ранее в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.
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