На Одещині працює ППО - речник ОВА

В області оголошена повітряна тривога.
На Одещині продовжують лунати вибухи.
В Одеській області вже оголосили про повітряну тривогу, проте на момент перших вибухів її ще не було.
Моніторингові пабліки вказують на загрозу з повітря – ймовірно, йдеться про безпілотники.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував наліпку із зображенням ППО.
"Одещина ще якийсь час буде під атакою БпЛА типу "Шахід". Будьте не у вікон. Працює різне ППО. Звуки нормальні", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
Також повідомляється про те, що є ризик повітряної тривоги у Миколаївській області.
Нагадаємо, що раніше у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.
Читайте також: