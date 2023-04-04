На Одещині працює ППО - речник ОВА

На Одещині продовжують лунати вибухи.

В Одеській області вже оголосили про повітряну тривогу, проте на момент перших вибухів її ще не було.

Моніторингові пабліки вказують на загрозу з повітря – ймовірно, йдеться про безпілотники.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував наліпку із зображенням ППО.

"Одещина ще якийсь час буде під атакою БпЛА типу "Шахід". Будьте не у вікон. Працює різне ППО. Звуки нормальні", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Також повідомляється про те, що є ризик повітряної тривоги у Миколаївській області.

Нагадаємо, що раніше у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.

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