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На Одещині працює ППО - речник ОВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1868
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На Одещині працює ППО - речник ОВА

Фото: ТСН.ua

В області оголошена повітряна тривога.

На Одещині продовжують лунати вибухи

В Одеській області вже оголосили про повітряну тривогу, проте на момент перших вибухів її ще не було. 

Моніторингові пабліки вказують на загрозу з повітря – ймовірно, йдеться про безпілотники. 

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував наліпку із зображенням ППО. 

"Одещина ще якийсь час буде під атакою БпЛА типу "Шахід". Будьте не у вікон. Працює різне ППО. Звуки нормальні", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів. 

Також повідомляється про те, що є ризик повітряної тривоги у Миколаївській області. 

Нагадаємо, що раніше у низці українських областей оголосили повітряну тривогу

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Перегляди
1868
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