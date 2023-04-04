В Одесі пролунала низка вибухів

В Одесі чути звуки, що схожі на вибухи.
У ніч проти 4 квітня в Одесі пролунали вибухи.
За попередньою інформацією, працює ППО.
Моніторингові канали повідомляють про загрозу БПЛА типу "Shahed-136" з південного напрямку.
Перебувайте в укриттях.
Повітряна тривога наразі не оголошена.
За кілька хвилин після вибухів повітряну тривогу таки оголосили.
Моніторингові канали попереджують про те, що ще буде серія вибухів.
Нагадаємо, що раніше у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.
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