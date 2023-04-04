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В Одесі пролунала низка вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2481
Час на прочитання
1 хв
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В Одесі пролунала низка вибухів

Фото: ТСН.ua

В Одесі чути звуки, що схожі на вибухи.

У ніч проти 4 квітня в Одесі пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, працює ППО.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу БПЛА типу "Shahed-136" з південного напрямку.

Перебувайте в укриттях. 

Повітряна тривога наразі не оголошена. 

За кілька хвилин після вибухів повітряну тривогу таки оголосили. 

Моніторингові канали попереджують про те, що ще буде серія вибухів. 

Нагадаємо, що раніше у низці українських областей оголосили повітряну тривогу

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2481
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