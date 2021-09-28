Папа Римский посетит Украину: когда состоится визит

По словам архиепископа Мечислава Мокшицкого, в Украине церковная жизнь развивается очень активно.

В Украину в следующем году, вероятно, приедет Папа Франциск.

Об этом сообщил архиепископ Мечислав Мокшицкий, митрополит Львовский РКЦ в интервью польскому информационному агентству КАІ.

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"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году", — отметил он.

Также Архиепископ отметил, что в Украине церковная жизнь развивается очень активно и подчеркнул, что создание Православной Церкви Украины считает очень позитивным шагом.

Напомним:

Украину на 30-ю годовщину независимости посетил Вселенский патриарх Варфоломей. Духовный лидер восточных православных христиан находился в столице Украины три дня.

Духовный лидер восточных православных христиан находился в столице Украины три дня. Во время визита он возложил цветы к Стене памяти и принял участие в богослужении в Михайловском монастыре. Также провел вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием литургию в Святой Софии, которая проходила под открытым небом и была открытой для всех желающих.

и была открытой для всех желающих. Кроме сугубо церковных мероприятий, в его графике были и встречи со всей верхушкой страны и представителями Совета церквей.

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