Папа Римский посетит Украину: когда состоится визит

По словам архиепископа Мечислава Мокшицкого, в Украине церковная жизнь развивается очень активно.
В Украину в следующем году, вероятно, приедет Папа Франциск.
Об этом сообщил архиепископ Мечислав Мокшицкий, митрополит Львовский РКЦ в интервью польскому информационному агентству КАІ.
"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году", — отметил он.
Также Архиепископ отметил, что в Украине церковная жизнь развивается очень активно и подчеркнул, что создание Православной Церкви Украины считает очень позитивным шагом.
Напомним:
- Украину на 30-ю годовщину независимости посетил Вселенский патриарх Варфоломей. Духовный лидер восточных православных христиан находился в столице Украины три дня.
- Во время визита он возложил цветы к Стене памяти и принял участие в богослужении в Михайловском монастыре. Также провел вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием литургию в Святой Софии, которая проходила под открытым небом и была открытой для всех желающих.
- Кроме сугубо церковных мероприятий, в его графике были и встречи со всей верхушкой страны и представителями Совета церквей.