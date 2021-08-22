Вселенский Патриарх Варфоломей провел литургию под открытым небом

Проход был открыт с 6 часов утра.

Вселенский патриарх Варфоломей провел вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием литургию в Святой Софии.

Об этом сообщает "Укринформ".

Литургия проходила под открытым небом.

На богослужение следовало прибыть заблаговременно, с учетом прохождения мер безопасности.

Проход был открыт с 6 часов утра. Доступ на территорию Святой Софии происходил с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. В частности запрещено проносить на территорию бутылки с водой, продукты питания, плакаты.

Напомним:

20 августа, начался визит в Киев Вселенского Патриарха Варфоломея . Он уже успел встретиться с президентом Владимиром Зеленским и возложить цветы к стене памяти погибших украинских воинов.

. Он уже успел встретиться с президентом Владимиром Зеленским и возложить цветы к стене памяти погибших украинских воинов. Известно, что сразу с аэродрома Варфоломей прибыл к президенту Зеленскому . Говорили, в частности, о путях урегулирования ситуации в Донбассе. Зеленский отметил, что одним из факторов, которые агрессор применяет против Украины как гибридное оружие, является религиозный. Патриарх заверил — молится за мир в Украине и украинский народ.

. Говорили, в частности, о путях урегулирования ситуации в Донбассе. Зеленский отметил, что одним из факторов, которые агрессор применяет против Украины как гибридное оружие, является религиозный. Патриарх заверил — молится за мир в Украине и украинский народ. Между тем верующие Украинской православной церкви Московского патриархата протестовали против визита Вселенского Патриарха в Киев. Русская православная церковь так и не возобновила связей с Константинополем и до сих пор не признает предоставления автокефалии Православной Церкви Украины.

Автор: Елена Вус

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