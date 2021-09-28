В Одессе с разницей в полчаса от коронавируса умерли супруги

Мужа и жену госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
В Одессе в инфекционной больнице умерли супруги. Сначала госпитализировали мужчину, а за два дня его жену.
Об этом сообщает председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач.
"В Одесской инфекционной больнице в течение 30 минут умерли человек, а потом женщина. Трагедия произошла в семье Ф* — бывших жителей поселка Ивановка. По Ивановке сразу пошли разные слухи, что якобы они умерли, как только сделали прививки. Официально сообщаю: со слов родного брата покойного — они действительно умерли от COVID-19, но вакцинированы никогда не были ", — рассказал Виктор Лобач.
Он добавил, что супруги заболели и лечились дома, а потом, когда состояние здоровья резко ухудшилось, мужа и жену госпитализировали в больницу с разницей в два дня.
Напомним, что в Одессе и области возросло количество больных коронавирусом. Поэтому места в реанимации закончились.