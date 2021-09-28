В Одесі з різницею в пів години від коронавірусу померло подружжя

В Одесі з різницею в пів години від коронавірусу померло подружжя

Чоловіка та дружину ушпиталили до лікарні у важкому стані.

У Одесі в інфекційній лікарні померло подружжя. Спочатку госпіталізували чоловіка, а за два дні його дружину.

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Про це повідомляє голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач.

"В Одеській інфекційній лікарні протягом 30 хвилин померли чоловік, а потім жінка. Трагедія сталася в сім’ї Ф* - колишніх жителів селища Іванівка. По Іванівці одразу пішли різні чутки, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення. Офіційно повідомляю: зі слів рідного брата покійного - вони дійсно померли від COVID-19, але вакциновані ніколи не були", - розповів Віктор Лобач.

Він додав, що подружжя захворіло і лікувалося вдома, а потім, коли стан здоров’я різко погіршився, чоловіка і дружину госпіталізували до лікарні з різницею у два дні.

Нагадаємо, що в Одесі та області зросла кількість хворих на коронавірус. Через це місця у реанімації закінчилися.

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