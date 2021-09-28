У Кривому Розі за програмою Зеленського стартувало "Велике будівництво" сучасного басейну

У Кривому Розі за програмою Зеленського стартувало "Велике будівництво" сучасного басейну

Їх будуть "з нуля".

У Кривому Розі стартували підготовчі роботи зі зведення нового спорткомплексу, в якому буде облаштовано 25-метровий басейн.

Про це повідомила Дніпропетровська ОДА.

Роботи проходять у межахпрограми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Об’єкт зводять на вулиці Олександра Поля – на місці пустиря.

"У Слобожанському та Нікополі "з нуля" зводимо басейни. Ще один сучасний басейн з’явиться у Кривому Розі", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

У спорткомплексі буде створено 25-метровий басейн на 5 доріжок глибиною від 1,2 до 1,8 м. Він буде енергоефективним та матиме сучасну систему очищення води.

Об’єкт буде інклюзивним - вхід обладнають пандусом, для спуску у чашу змонтують підйомник.

У спорткомплексі також зроблять вестибюль із зоною рецепції, гардеробну, буфет, кімнати персоналу, тренерські, роздягальні та тренажерний зал.

"Це дуже важливий проєкт для Кривого Рогу. Потрібний і для дітей, і для дорослих",– підкреслив народний депутат України Юрій Корявченков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський перевірив хід реконструкції стадіонів "Металург" та "Спартак" у Кривому Розі. Завершити реконструкцію цих об’єктів планується протягом року в рамках "Великого будівництва".

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