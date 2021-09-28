В Кривом Роге по программе Зеленского стартовала "Большая стройка" современного бассейна

В Кривом Роге по программе Зеленского стартовала "Большая стройка" современного бассейна

Их будут строить "с нуля".

В Кривом Роге стартовали подготовительные работы по возведению нового спорткомплекса, в котором будет обустроен 25-метровый бассейн.

Об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

Работы проходят в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Объект возводят на улице Александра Поля - на месте пустыря.

"В Слобожанско м и Никополе "с нуля" воз водим бассейны. Еще один современный бассейн появится в Кривом Роге", - отметил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

В спорткомплексе будет создан 25-метровый бассейн на 5 дорожек глубиной от 1,2 до 1,8 м. Он будет энергоэффективным и будет иметь современную систему очистки воды.

Объект будет инклюзивным - вход оборудуют пандусом, для спуска в чашу смонтируют подъемник.

В спорткомплексе также сделают вестибюль с зоной рецепции, гардеробную, буфет, комнаты персонала, тренерские, раздевалки и тренажерный зал.

"Это очень важный проект для Кривого Рога. Нужный и детям, и взрослым", - подчеркнул народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский проверил ход реконструкции стадионов "Металлург" и "Спартак" в Кривом Роге. Завершить реконструкцию этих объектов планируется в течение года в рамках "Большой стройки"

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