"Знайшли під мостом": у Кропивницькому батьки відмовилися від новонародженої дитини

"Знайшли під мостом": у Кропивницькому батьки відмовилися від новонародженої дитини

Дитину принесли до пологового хлопець з дівчиною і повідомили, що знайшли його.

У Кропивницькому від новонародженої дівчинки відмовилися батьки. Дитину принесли до пологового.

Також читайте Народила і покинула: жінка згадала про дитину через 3 місяці після пологів

Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповіла головна лікарка Кропивницького пологового будинку Людмила Романів, дитина народилася раніше необхідного терміну. Новонароджену дівчинку до медзакладу принесли хлопець з дівчиною - сказали, що знайшли її під мостом.

"Лікарі запідозрили, що це мама дитини та викликали поліцію. Дівчина зізналася, що це вона народила, але дитина їй не потрібна. Дівчинка недоношена, але здорова. Була переохолоджена. Нині перебуває під наглядом лікарів", - розповідає лікарка.

Жінка написала відмову від дитини. Працівники лікарні намагалися вплинути на рішення матері, але позитивного результату це не дало.

Медики назвали дівчинку Анастасією.

У лікарні (перинатальний центр за адресою: проспект Університетський 2\5) будуть раді будь-якій допомозі для новонародженої.

Нагадаємо, що обласній дитячій лікарні Івано-Франківська лікарі успішно прооперували немовля вагою 1200 грамів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання