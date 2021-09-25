У Франківську медики прооперували немовля вагою 1200 грамів

Дитині зберегли зір.
В обласній дитячій лікарні Івано-Франківська лікарі успішно прооперували немовля вагою 1200 грамів.
Про це повідомив генеральний директор закладу Тарас Мельник, пише інтернет-видання "КУРС".
Навонародженого привезли із сусідньої області.
"Транспупілярна лазеркоагуляція аваскулярних зон сітківки на обох очах дала можливість зберегти зір дитині. Ще два роки тому такі операції проводились лише в Києві, а зараз пацієнтам з ретинопатією можемо допомогти і ми", - каже медик.
За його словами, така процедура здійснюється в абсолютно темній операційній на сучасній офтальмологічній лазерній системі.
Як повідомлялося, у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відбулася перша в Україні операція з пересадки серця неповнолітньому. Пацієнтом був 13-річний хлопчик.