У Франківську медики прооперували немовля вагою 1200 грамів

Дитині зберегли зір.

В обласній дитячій лікарні Івано-Франківська лікарі успішно прооперували немовля вагою 1200 грамів.

Про це повідомив генеральний директор закладу Тарас Мельник, пише інтернет-видання "КУРС".

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Навонародженого привезли із сусідньої області.

"Транспупілярна лазеркоагуляція аваскулярних зон сітківки на обох очах дала можливість зберегти зір дитині. Ще два роки тому такі операції проводились лише в Києві, а зараз пацієнтам з ретинопатією можемо допомогти і ми", - каже медик.

За його словами, така процедура здійснюється в абсолютно темній операційній на сучасній офтальмологічній лазерній системі.

Як повідомлялося, у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відбулася перша в Україні операція з пересадки серця неповнолітньому. Пацієнтом був 13-річний хлопчик.

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