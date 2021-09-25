Во Франковске медики прооперировали младенца весом 1200 граммов

Ребенку сохранили зрение.

В областной детской больницы Ивано-Франковска успешно прооперировали младенца весом 1200 граммов.

Об этом сообщил генеральный директор заведения Тарас Мельник, пишет интернет-издание "КУРС".

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Навонародженого привезли из соседней области.

"Транспупиллярная лазеркоагуляция аваскулярных зон сетчатки на обоих глазах дала возможность сохранить зрение ребенку. Еще два года назад такие операции проводились только в Киеве, а сейчас пациентам с ретинопатией можем помочь и мы", — говорит медик.

По его словам, такая процедура осуществляется в абсолютно темной операционной на современной офтальмологической лазерной системе.

Как сообщалось, во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи состоялась первая в Украине операция по пересадке сердца несовершеннолетнему. Пациентом был 13-летний мальчик.

Новости Украины: во львовской больнице впервые пересадили сердце и легкие

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