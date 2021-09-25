Ектор Хіменес-Браво показав, як він зі своєю коханою робить б’юті процедури

Також зірка розповів, чому він має такий молодий вигляд в 49 років.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво поміркував, чи повинен чоловік доглядати за собою.

Зірка впевнений, що незалежно від статусу чоловікам потрібно робити б'юті процедури. Ведучий говорить, що все потребує догляду: руки, нігті, зуби, волосся.

"До того, як я почав зніматися на телебаченні, у мене був лише один крем. Я ним мастив обличчя, ноги та тіло, загалом, все. Якось я так перебивався. Зволожував! І на тому дякую!" - з усмішкою пригадав Ектор.

Тепер же ведучий більше доглядає за собою. Він кожного дня робить б'юті процедури. Також кухар займається спортом. Як говорить Ектор, саме це йому допомагає мати такий молодий вигляд у 49 років.

"Звичайно, я, як чоловік, не дуже люблю все це робити. Хочеться просто помити своє обличчя, укласти рукою волосся зранку. Все - красивий. Але я розумію, навіщо все це. Тому роблю", - поділився зірка.

Ектор Хіменес-Браво зі своєю коханою / instagram.com/hectorjimenezbravo

Хоч ведучий говорить, що не любить робити б'юті процедури, та, схоже, він залюбки цим займається. Адже, ймовірно, йому допомагає його кохана. Він опублікував фото в Instagram, на якому струнка жінка в білому халатику кладе патчі на обличчя Ектора.

До слова, ведучий не приховує, що має кохану, а от хто вона, він поки тримає в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво пригадав, як йому жилося у 90-ті роки. Тоді кухар намагався створити власний бізнес.

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