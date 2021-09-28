ПСЖ - Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ліонель Мессі має шанс зіграти проти команди Хосепа Гвардіоли.
У вівторок, 28 вересня, французький ПСЖ прийме англійський "Манчестер Сіті" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Гра відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.
Де дивитися матч ПСЖ - Манчестер Сіті
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.
Прогнози букмекерів на матч ПСЖ - Манчестер Сіті
Незначним фаворитом цього поєдинку є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу "городян" можна поставити з коефіцієнтом 2.46. Нічия - 3.55. Перемога парижан - 3.10.
- В іншому матчі другого туру групи А зустрінуться німецький "РБ Лейпциг" і бельгійський "Брюгге". Гра розпочнеться 28 вересня о 22:00.
- У першому турі "городяни" з Олександром Зінченком у складі розгромили "биків" (6:3). А парижани зіграли внічию з "Брюгге", Едуард Соболь оформив гольовий асист.