ПСЖ - Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

ПСЖ - Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ліонель Мессі має шанс зіграти проти команди Хосепа Гвардіоли.

У вівторок, 28 вересня, французький ПСЖ прийме англійський "Манчестер Сіті" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Гра відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч ПСЖ - Манчестер Сіті

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч ПСЖ - Манчестер Сіті

Незначним фаворитом цього поєдинку є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу "городян" можна поставити з коефіцієнтом 2.46. Нічия - 3.55. Перемога парижан - 3.10.

В іншому матчі другого туру групи А зустрінуться німецький "РБ Лейпциг" і бельгійський "Брюгге". Гра розпочнеться 28 вересня о 22:00.

У першому турі "городяни" з Олександром Зінченком у складі розгромили "биків" (6:3). А парижани зіграли внічию з "Брюгге", Едуард Соболь оформив гольовий асист.

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