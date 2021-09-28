Папа Римський завітає до України: коли відбудеться візит

Папа Римський завітає до України: коли відбудеться візит

За словами Архиєпископа Мечислава Мокшицького, в Україні церковне життя розвивається дуже активно.

В Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

Про це повідомив Архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський РКЦ в інтерв’ю польській інформаційній агенції КАІ.

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"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", – зазначив він.

Також Архієпископ відзначив, що в Україні церковне життя розвивається дуже активно і підкреслив, що створення Православної Церкви України вважає дуже позитивним кроком.

Нагадаємо:

До України на 30-ту річницю незалежності навідався Вселенський патріарх Варфоломій. Духовний лідер східних православних християн перебував у столиці України три дні.

Духовний лідер східних православних християн перебував у столиці України три дні. Під час візиту він поклав квіти до Стіни пам'яті та взяв участь у богослужінні в Михайлівському монастирі. Також провів разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії, яка відбувалася просто неба і була відкритою для всіх охочих.

і була відкритою для всіх охочих. Крім суто церковних заходів, у його графіку були й зустрічі з усією верхівкою країни та представниками Ради церков.

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