Папа Римський завітає до України: коли відбудеться візит

За словами Архиєпископа Мечислава Мокшицького, в Україні церковне життя розвивається дуже активно.
В Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.
Про це повідомив Архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський РКЦ в інтерв’ю польській інформаційній агенції КАІ.
"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", – зазначив він.
Також Архієпископ відзначив, що в Україні церковне життя розвивається дуже активно і підкреслив, що створення Православної Церкви України вважає дуже позитивним кроком.
Нагадаємо:
- До України на 30-ту річницю незалежності навідався Вселенський патріарх Варфоломій. Духовний лідер східних православних християн перебував у столиці України три дні.
- Під час візиту він поклав квіти до Стіни пам'яті та взяв участь у богослужінні в Михайлівському монастирі. Також провів разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії, яка відбувалася просто неба і була відкритою для всіх охочих.
- Крім суто церковних заходів, у його графіку були й зустрічі з усією верхівкою країни та представниками Ради церков.