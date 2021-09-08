15-річна дівчинка з Луцька отримала диплом від Папи Римського: відео

Улянка відправила малюнок і листа понтифіку та запросила його на Волинь.

Диплом від Папи Римського отримала 15-річна лучанка Улянка Сухачевська. Дівчинка зі синдромом Дауна взяла участь у конкурсі "Писанка для Папи". Разом із малюнком понтифіку вона передала зворушливого листа та єдина з усіх конкурсантів нічого не попросила для себе.

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Про це йдеться у випуску "Сніданок з 1+1".

Улянка намалювала кошичок з писанками, а в листі побажала, щоб Папа не захворів на коронавірус, був здоровим і щоб приїхав до неї. Дівчинка уже знає, куди запросить Папу Римського, якщо той таки надумає приїхати до Луцька. Улянка каже, що зводила б понтифіка до замку Любарта.

Новини України: 15-річна лучанка отримала диплом від Папи Римського

Взяти участь у конкурсі дівчинці порадили волонтери з української діаспори. Саме вони і завезли листа до Ватикану. І дуже вболівали за Улянку.

Два роки дівчинка малює у приватній майстерні в Луцьку. Туди вона щоразу приходить, як на свято. Дівчинка - дуже старанна учениця, каже вчителька Уляни пані Ольга. До неї горнуться усі: і педагоги, і учні.

"Вона сама вміє надихати. От вона вміє прийти і всім зробити настрій", - каже вчителька малювання Ольга Грицюк.

У художній студії усі вірили, що робота Улянки, а надто її зворушливий лист – неодмінно розчулить понтифіка. Тим більше, дівчинка – єдина, хто нічого у нього не попросила.

Улянка не лише малює, але й ходить до театральної та танцювальної студії. Дівчинка ще не вирішила, ким буде у майбутньому. Але точно знає – попереду у неї ще багато перемог. Улянка вже готується до наступних конкурсів і, звісно, чекає на Папу Римського на Волині.

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