ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год — Епифаний

ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год — Епифаний

Епифаний признал, что немало украинцев нарушают рождественский пост в новогоднюю ночь.

Православная церковь Украины может ослабить или отменить пост 31 декабря и 1 января, пока украинцы празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря.

Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода.

Епифаний признал, что немало украинцев нарушают рождественский пост в новогоднюю ночь.

"В определенной мере есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня. Церковь как любящая мать, она может действовать снисходительно. Как каждая мать, своему ребенку или позволяет что-то, даже нарушать определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно согласно правилам", — сказал иерарх.

По его словам, в будущем церковь может рассмотреть вопрос о послаблении поста во время празднования Нового года. Для этого нужно "соборное общее решение церкви".

"И потому церковь в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к Новоюлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения. Ибо есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", — подытожил митрополит Епифаний.

(Новоюлианский календарь — усовершенствованный юлианский календарь, который используют 9 поместных православных церквей. Согласно ему, Рождество празднуется 25 декабря, как и в Католической церкви).

Ранее митрополит Эпифаний рассказал, когда в Украине большинство будет праздновать Рождество 25 декабря.

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