Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев

Трюдо находится в Киеве с вице-премьер-министром Христей Фриланд.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с официальным визитом в субботу, 10 июня. Он был замечен в центре украинской столицы.
Об этом сообщает издание CBC News.
"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил неожиданный визит в Киев в субботу, когда украинские военные активизировали свое долгожданное контрнаступление, чтобы выбить российскую армию из оккупированных восточных и южных регионов пострадавшей страны", — говорится в материале издания.
Премьер-министр находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд. Официально в Офисе президента о визите канадского политика не сообщалось.
Как сообщалось, министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против семи физических и одного юридического лица Молдовы. Ограничения стали ответом на полномасштабную войну России против Украины.