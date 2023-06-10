Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев

Трюдо находится в Киеве с вице-премьер-министром Христей Фриланд.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с официальным визитом в субботу, 10 июня. Он был замечен в центре украинской столицы.

Об этом сообщает издание CBC News.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил неожиданный визит в Киев в субботу, когда украинские военные активизировали свое долгожданное контрнаступление, чтобы выбить российскую армию из оккупированных восточных и южных регионов пострадавшей страны", — говорится в материале издания.

Премьер-министр находится в Украине вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд. Официально в Офисе президента о визите канадского политика не сообщалось.

Джастин Трюдо с визитом в Киеве. Фото: Frank Gunn/The Canadian Press.

Как сообщалось, министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против семи физических и одного юридического лица Молдовы. Ограничения стали ответом на полномасштабную войну России против Украины.

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