Простые методы, чтобы свеча горела дольше

Сейчас свечи стоят дорого. И если их постоянно использовать при выключении электроэнергии, они быстро заканчиваются. ТСН.ua рассказывает, как сделать, чтобы свеча горела долго.

Чтобы свеча долго не кончалась, можно использовать простую, но действенную хитрость. Перед тем как ее зажечь, нужно положить свечу в морозильную камеру и оставить там на два часа. Материал за это время промерзнет, а потому станет более плотным. Как результат – свеча будет гореть вдвое дольше.

Есть еще один обычный способ. Чтобы свеча горела долго, нужно сократить длину ее гнета. Идеально, если она составит около 1 см.

Также стоит запомнить, что первый раз стоит свечу зажечь на более длительный период времени. Так ее верхний слой расплавится равномерно и затем период горения немного увеличится.

В идеале свеча диаметром 4 см будет гореть дольше на 1 час, а диаметром 8 см – на 2 часа. Также не забывайте в процессе горения время от времени сливать парафин.

Последняя хитрость поможет предотвратить образование "тоннеля", когда прогорает фитиль. Если он появляется, фитиль начинает западать. И чем сильнее он западает, тем быстрее свеча догорает.

Есть еще один простой лайфхак. Сверху, где фитиль, насыпьте немного соли по всей поверхности. Говорят, что тогда свеча будет гореть вдвое дольше.