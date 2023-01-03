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Прості методи, щоб свічка горіла довше

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
264
Час на прочитання
1 хв
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Прості методи, щоб свічка горіла довше

Як зробити, щоб свічка горіла довго / Фото: Pexels

Нині свічки коштують дорого. І якщо їх постійно використовувати під час вимкнень електроенергії, вони швидко закінчуються. ТСН.ua розповідає, як зробити, щоб свічка горіла довго.

Щоб свічка довго не закінчувалася, можна використати просту, але дієву хитрість. Перед тим, як її запалити, потрібно покласти свічку в морозильну камеру і залишити там на дві години. Матеріал за цей час промерзне, а тому стане щільнішим. Як результат — свічка горітиме вдвічі довше.

Є ще один простий метод. Щоб свічка горіла довго, потрібно скоротити довжину її гніта. Ідеально, якщо вона становитиме близько 1 см.

Також варто запам'ятати, що перший раз варто свічку запалити на довший період часу. Так її верхній шар розплавиться рівномірно і потім період горіння трішки збільшиться.

В ідеалі свічка діаметром 4 см горітиме довше на 1 годину, а діаметром 8 см — на 2 години. Також не забувайте у процесі горіння час від часу зливати парафін.

Остання хитрість допоможе запобігти утворенню "тунелю", коли прогорає гніт. Якщо він з'являється, гніт починає западати. І чим сильніше він западає, тим швидше свічка догорає.

Існує ще один простий лайфгак. Зверху, де гніт, насипте трішки солі по всій поверхні. Кажуть, що тоді свічка горітиме вдвічі довше.

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Дата публікації
Перегляди
264
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