Росіяни обстріляли з важкої артилерї Нікополь: що відомо

Жертв або травмованих немає.

Армія Російської Федерації у ніч проти 4 січня обстрілювала Нікополь на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили з важкої артилерії по районному центру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни випустили близко десяти снарядів у бік міста - просто по житлових кварталах. У місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, легковий автомобіль, газопровід та лінія електропередач.

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. "В інших районах сирена двічі сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Нагадаємо, росіяни обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів. Було 4 прильоти 120 мм калібру. Минулося без руйнувань та постраждалих.

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