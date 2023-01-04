Ворог обстріляв Запоріжжя: показали наслідки удару РФ

У результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа.
Стали відомі подробиці російської атаки на Запоріжжя.
Про це пише очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у соціальних мережах.
Пожежу українські рятувальники вже ефективно ліквідували.
Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч.
«На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста. Зберігаємо спокій і пильність.Зруйноване відбудуємо», - йдеться у повідомленні.
Обстріли Запоріжжя
Нагадаємо, що раніше російські окупанти завдали удару по житлових будинках у Запоріжжі.
Також ЗСУ вдарили по армії росіян на Запоріжжі унаслідок чого понад 200 ворогів отримали поранення.
До того ж російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя. Вороги завдали ударів по двом селам біля Запоріжжя.
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