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Ворог обстріляв Запоріжжя: показали наслідки удару РФ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог обстріляв Запоріжжя: показали наслідки удару РФ

Фото: t.me/starukhofficial

У результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа.

Стали відомі подробиці російської атаки на Запоріжжя

Про це пише очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у соціальних мережах. 

Пожежу українські рятувальники вже ефективно ліквідували.

Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч.

«На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста. Зберігаємо спокій і пильність.Зруйноване відбудуємо», - йдеться у повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що раніше російські окупанти завдали удару по житлових будинках у Запоріжжі

Також ЗСУ вдарили по армії росіян на Запоріжжі унаслідок чого понад 200 ворогів отримали поранення. 

До того ж російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя. Вороги завдали ударів по двом селам біля Запоріжжя.

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Дата публікації
Перегляди
256
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