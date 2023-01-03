У Херсоні та Запоріжжі лунають вибухи: що відомо

У Запоріжжі та Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомдяє "Суспільне".

У соцмережах пишуть, що над Херсоном, ймовірно літає ворожий БПЛА. Місцеві зазначають, що чули автоматні черги.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Запоріжжі було чути відразу 6 вибухів.

За інформацією телеграм-каналу "Труха" окупанти вкотре "накрили" Запоріжжя із ЗРК С-300.

Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що росіяни знову атакували ракетами околиці Запоріжжя.

"В результаті прильоту на об'єктах цивільноі інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби", – сказав голова ОВА,

Зазначимо, що призначення зенітно-ракетних систем С-300 – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б'ють з С-300 по цивільних наземних об'єктах у близькому тилу від лінії зіткнення. Для української ППО перехопити ракету С-300, яку росіяни переробляють на клас "земля-земля", є дуже складно.

Саме з С-300 у листопаді росіяни обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області. Внаслідок удару загинув хлопчик, який народився лише за два дні до того.

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