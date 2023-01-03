В Херсоне и Запорожье раздаются взрывы: что известно

Оккупанты снова атаковали многострадальные Херсон и Запорожье.

В Запорожье и Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщает "Суспильне".

В соцсетях пишут, что над Херсоном, вероятно, летает вражеский БПЛА. Местные отмечают, что слышали автоматные очереди. Также в Сети появилось видео неба над Херсоном во время обстрелов. Вероятно, оккупанты применили зажигательные снаряды.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Запорожье было слышно сразу 6 взрывов.