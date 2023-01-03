В Херсоне и Запорожье раздаются взрывы: что известно

Оккупанты снова атаковали многострадальные Херсон и Запорожье.
В Запорожье и Херсоне раздаются взрывы.
Об этом сообщает "Суспильне".
В соцсетях пишут, что над Херсоном, вероятно, летает вражеский БПЛА. Местные отмечают, что слышали автоматные очереди. Также в Сети появилось видео неба над Херсоном во время обстрелов. Вероятно, оккупанты применили зажигательные снаряды.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в Запорожье было слышно сразу 6 взрывов.
По информации телеграмм-канала "Труха" оккупанты в очередной раз "накрыли" Запорожье с ЗРК С-300.
Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что россияне снова атаковали ракетами окрестности Запорожья.
"В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы", – сказал председатель ОВА,
Назначение зенитно-ракетных систем С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно лупят из С-300 по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения. Для украинской ПВО перехватить ракету С-300, которую россияне перерабатывают на класс "земля-земля", очень сложно.
Именно с С-300 в ноябре россияне обстреляли роддом в Вольнянской Запорожской области. В результате удара погиб мальчик, который родился всего за два дня до того.
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