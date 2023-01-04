Враг обстрелял Запорожье: показали последствия удара РФ

В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар.

Стали известны подробности российской атаки на Запорожье.

Об этом пишет глава Запорожской ОВА Александр Старух в социальных сетях.

Пожар украинские спасатели уже эффективно ликвидировали.

Пострадали также рядом расположенные жилые дома.

«На месте работают спасательные и коммунальные службы города. Сохраняем спокойствие и бдительность. Разрушенное отстроим», — говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что ранее российские оккупанты нанесли удар по жилым домам в Запорожье.

Также ВСУ ударили по армии россиян в Запорожье, в результате чего более 200 врагов получили ранения.

К тому же российские оккупанты ночью атаковали пригород Запорожья. Враги нанесли удары по двум селам возле Запорожья.

Читайте также:

Операция "Укрытие": Антон Пшеничный проверил убежища в Запорожье