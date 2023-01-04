Враг обстрелял Запорожье: показали последствия удара РФ

В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар.
Стали известны подробности российской атаки на Запорожье.
Об этом пишет глава Запорожской ОВА Александр Старух в социальных сетях.
Пожар украинские спасатели уже эффективно ликвидировали.
Пострадали также рядом расположенные жилые дома.
«На месте работают спасательные и коммунальные службы города. Сохраняем спокойствие и бдительность. Разрушенное отстроим», — говорится в сообщении.
Обстрелы Запорожья
Напомним, что ранее российские оккупанты нанесли удар по жилым домам в Запорожье.
Также ВСУ ударили по армии россиян в Запорожье, в результате чего более 200 врагов получили ранения.
К тому же российские оккупанты ночью атаковали пригород Запорожья. Враги нанесли удары по двум селам возле Запорожья.
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