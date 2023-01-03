Прогноз погоди на 4 січня: в Україні опадів не буде, температура - до 9° тепла

В Україні буде не по-зимовому тепло.

У середу, 4 січня, в Україні буде суха та не по-зимовому тепла погода. Опадів в регіонах не прогнозують.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде північно-західний вітер. Швидкість 7-12 м/с. Втім, вдень у Карпатах та на сході країни місцями пориви будуть сягати 15-20 м/с.

В Україні температура вночі буде від 0 до 5° градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +3-8°. На Закарпатті та в Одеській області повітря прогріється до 9° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-західнго вітеру 7-12 м/с.

Вдень в області температура буде 3-8° тепла, а вночі - 0-5° тепла. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть +4-6° тепла, а вночі +2-4°.

Нагадаємо, у Києві на початку 2023-го тримається тепла погода, що абсолютно не властиво для січня. За словами спеціалістів, зараз на вулиці погода, яка властива для середині квітня.

Читайте також: