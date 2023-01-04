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У Маріуполі окупанти "ремонтують" будинки брезентом

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Перегляди
1134
Час на прочитання
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У Маріуполі окупанти "ремонтують" будинки брезентом

Фото: Associated Press

Росіяни в Маріуполі продовжують "брати нові вершини".

Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко. 

"Без зайвих слів. Бульвар Шевченко 262. Закінчений ремонт покрівлі. Навіть не банер. Просто брезентове простирадло. Не бачиш проблеми - нема проблеми. Дупорокість як мистецтво немає меж в Маріуполі", - іронічно зауважив він. 

Додамо, що напередодні російські окупанти знесли будинок Андрія Бєднякова у Маріуполі

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков показав Маріуполь до та після приходу окупантів

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Дата публікації
Перегляди
1134
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