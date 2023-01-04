У Маріуполі окупанти "ремонтують" будинки брезентом

Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.

"Без зайвих слів. Бульвар Шевченко 262. Закінчений ремонт покрівлі. Навіть не банер. Просто брезентове простирадло. Не бачиш проблеми - нема проблеми. Дупорокість як мистецтво немає меж в Маріуполі", - іронічно зауважив він.

Додамо, що напередодні російські окупанти знесли будинок Андрія Бєднякова у Маріуполі.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков показав Маріуполь до та після приходу окупантів.

Читайте також:

Маріуполь лежить в руїнах: росіяни влаштували пекло - Петро Андрющенко