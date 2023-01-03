4 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 4 січня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Анастасії. Народилася вона в Римі. Її мати таємно сповідувала християнство, а тому доручила виховання доньки святому Хрисогону. Дівчинка з дитинства шанувала церкву, вела благочестиве життя. Після смерті матері батько вирішив видати Анастасію заміж за язичника. Дівчина дала обітництво дівоцтва і щоб не порушувати її, розповіла про свою хворобу і так зберігала свою чистоту.

В ті часи до християн ставилися погано. Їх відразу ув'язнювали у в'язниці. Анастасія таємно ходила до них, давала одяг, годувала та втішала. Коли помер її чоловік, то весь великий спадок жінка віддала на благодійсність. Тоді вирушила в мандри, допомагала нужденним по всьому світу. Часто Анастасія рятувала людей від відчаю та страху, а тому її прозвали Путорозрішницею.

Коли цар Діоклетіан дізнався про всі вчинки святої, то викликав її до себе. Віддав він її в руки язичницьким жерцям, щоб ті заставили жінку відректися від Господа. Прийняла всі муки Анастасія стійко, але незабаром Бог допоміг її звільнити, щоб вона продовжила свої благодіяння.

Пізніше святу все ж зловили. Її ув'язнили в темниці, намагалися втопити на кораблі. Однак, коли побачили, що в них не виходить, розіп'яли жінку на хресті.

На честь святої 4 січня святкують народне свято — Настасин день.

Прикмети 4 січня

Народні прикмети 4 січня / Фото: Pexels

небо чисте на заході — буде ясний і сонячний день 5 січня;

погода цього дня вказує на погоду в жовтні;

на дахах з'явилися бурульки — буде врожайний рік;

хмари пливуть проти вітру — скоро піде сніг.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня не варто ходити босоніж по оселі, щоб не накликати на себе злидні. Не варто також проколювати вуха, інакше рани будуть довго заживати. Не рекомендовано пліткувати, сваритися, лаятися.

Що можна робити завтра

Цього дня жінки діставали зі скринь вишиванки з орнаментами, вчили молодших дівчат рукоділлю. Вагітні жінки починали вишивати собі оберегові полотна, щоб захиститися від всього поганого під час пологів. Було прийнято їсти пісну кашу, вважалося, що жінці і малюкові вона принесе здоров'я.

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