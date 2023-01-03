4 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 4 января, в православном календаре — день памяти святой мученицы Анастасии. Родилась она в Риме. Ее мать тайно исповедовала христианство, поэтому поручила воспитание дочери святому Хрисогону. Девочка с детства уважала церковь, вела благочестивую жизнь. После смерти матери отец решил выдать Анастасию замуж за язычника. Девушка дала обет девства и чтобы не нарушать ее, рассказала о своей болезни и так сохраняла свою чистоту.

В то время к христианам относились плохо. Их сразу заключили в тюрьму. Анастасия тайно ходила к ним, давала одежду, кормила и утешала. Когда умер ее муж, все наследство женщина отдала на благодействие. Тогда отправилась в путешествие, помогала нуждающимся по всему миру. Часто Анастасия спасала людей от отчаяния и страха, поэтому ее прозвали Узорешительницей.

Когда царь Диоклетиан узнал все поступки святой, то вызвал ее к себе. Отдал он ее в руки языческим жрецам, чтобы те заставили женщину отречься от Господа. Приняла все мучения Анастасия стойко, но вскоре Бог помог ее уволить, чтобы она продолжила свои благодеяния.

Позже святую все же поймали. Ее заключили в тюрьму, пытались утопить на корабле. Однако когда увидели, что у них не получается, распяли женщину на кресте.

В честь святой 4 января празднуют народный праздник — Настасин день.

Приметы 4 января

Народные приметы 4 января / Фото: Pexels

небо чистое на западе – будет ясный и солнечный день 5 января;

погода в этот день указывает на погоду в октябре;

на крышах появились сосульки – будет урожайный год;

облака плывут против ветра – скоро пойдет снег.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков существовало поверье, что в этот день не стоит ходить босиком по дому, чтобы не навлечь на себя нищету. Не стоит также прокалывать уши, иначе раны будут долго заживать. Не рекомендуется сплетничать, ругаться, ругаться.

Что можно делать завтра

В этот день женщины доставали из сундуков вышиванки с орнаментами, учили младших девушек рукоделию. Беременные женщины начинали вышивать себе обереговые полотна, чтобы защититься от всего плохого во время родов. Было принято есть постную кашу, считалось, что женщине и малышу она принесет здоровье.

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