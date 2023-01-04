Сильная потливость: как этому помочь

Речь идет не о том, когда на улице 40 градусов тепла. Но есть ситуации, когда все остальные чувствуют себя нормально, а из тебя течет, как после марафона.

Все мы потеем. Но есть некоторые люди, как потеют больше других, и это не связано ни с физическими нагрузками, ни с температурой вокруг.

Это называется – гипергидроз.

Об этом пишет uahealth.

Особенность гипергидроза: могут гиперпотеть только ладони или подмышками, не обязательно потеть всем телом. И такой локальный гипергидроз – самый распространенный тип.

Почему возникает?

Головной мозг посылает сигналы симпатичным нервам к небольшим потовым железам на коже. Эти нервы являются частью вегетативной нервной системы, контролирующей многие бессознательные функции организма.

Но иногда гипергидроз может быть симптомом других болезней, а не просто состоянием.

Пот при гипергидрозе обычно не пахнет (связано с тем, что его производят другие железы, чем производящие пахучий пот).

Запах может появляться, если вредные бактерии начали размножаться на коже под действием влажной и теплой среды.

Когда следует пройти обследование?

Иногда гипергидроз может быть симптомом:

гормональных сбоев;

некоторых инфекций;

гиперфункция щитовидной железы;

диабета;

воспаление симпатического нерва;

побочным действием некоторых лекарств.

Поэтому, если кроме повышенной потливости ты испытываешь любые изменения в организме (утомляемость, изменение веса, сыпь) – это еще один повод идти к врачу!

А это лечится?

Без врача – нет. Ведь нужно определить гипергидроз – это состояние или симптом системной болезни.

В зависимости от состояния и причин врач назначит процедуры или другое лечение, а их много: от простых таблеток до уколов ботокса.

А что я могу сделать сейчас?

Можно устранить дискомфорт и облегчить визуальные проявления:

носить одежду из натуральных тканей, лучше не тесную;

кожаная обувь + поглотительные стельки;

избегать алкоголя и острой пищи, они провоцируют потоотделение;

использовать антиперспиранты;

заменить мыло на более мягкое средство для кожи;

попробовать вкладки для одежды, защищающие от пота.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что продукты, которые усиливают запах пота, и продукты, которые помогут избавиться от неприятного запаха тела.