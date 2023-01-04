Сильная потливость: как этому помочь

Речь идет не о том, когда на улице 40 градусов тепла. Но есть ситуации, когда все остальные чувствуют себя нормально, а из тебя течет, как после марафона.
Все мы потеем. Но есть некоторые люди, как потеют больше других, и это не связано ни с физическими нагрузками, ни с температурой вокруг.
Это называется – гипергидроз.
Об этом пишет uahealth.
Особенность гипергидроза: могут гиперпотеть только ладони или подмышками, не обязательно потеть всем телом. И такой локальный гипергидроз – самый распространенный тип.
Почему возникает?
Головной мозг посылает сигналы симпатичным нервам к небольшим потовым железам на коже. Эти нервы являются частью вегетативной нервной системы, контролирующей многие бессознательные функции организма.
Но иногда гипергидроз может быть симптомом других болезней, а не просто состоянием.
Пот при гипергидрозе обычно не пахнет (связано с тем, что его производят другие железы, чем производящие пахучий пот).
Запах может появляться, если вредные бактерии начали размножаться на коже под действием влажной и теплой среды.
Когда следует пройти обследование?
Иногда гипергидроз может быть симптомом:
- гормональных сбоев;
- некоторых инфекций;
- гиперфункция щитовидной железы;
- диабета;
- воспаление симпатического нерва;
- побочным действием некоторых лекарств.
Поэтому, если кроме повышенной потливости ты испытываешь любые изменения в организме (утомляемость, изменение веса, сыпь) – это еще один повод идти к врачу!
А это лечится?
Без врача – нет. Ведь нужно определить гипергидроз – это состояние или симптом системной болезни.
В зависимости от состояния и причин врач назначит процедуры или другое лечение, а их много: от простых таблеток до уколов ботокса.
А что я могу сделать сейчас?
Можно устранить дискомфорт и облегчить визуальные проявления:
- носить одежду из натуральных тканей, лучше не тесную;
- кожаная обувь + поглотительные стельки;
- избегать алкоголя и острой пищи, они провоцируют потоотделение;
- использовать антиперспиранты;
- заменить мыло на более мягкое средство для кожи;
- попробовать вкладки для одежды, защищающие от пота.
Напомним, что ранее мы писали о том, что продукты, которые усиливают запах пота, и продукты, которые помогут избавиться от неприятного запаха тела.
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