Сильна пітливість: як цьому зарадити

Йдеться не про те, коли на вулиці 40 градусів тепла. Але є ситуації, коли наче всі інші почуваються нормально, а з тебе тече, як після марафону.

Усі ми пітніємо.Але є деякі люди, як пітніють більше за інших, і це не пов’язано ні з фізичними навантаженнями, ні з температурою довкола.

Це називається – гіпергідроз.

Про це пише uahealth.

Особливість гіпергідрозу: можуть гіперпітніти тільки долоні або під пахвами, не обов’язково пітніти всім тілом. І такий локальний гіпергідроз найпоширеніший тип.

Чому виникає?

Головний мозок посилає сигнали симпатичним нервам до невеликих потових залоз на шкірі. Ці нерви є частиною вегетативної нервової системи, яка контролює багато несвідомих функцій організму.

Але іноді гіпергідроз може бути симптом інших хвороб, а не просто станом.

Піт при гіпергідрозі зазвичай не пахне (пов’язано з тим, що його виробляють інші залози, ніж ті, що виробляють пахучий піт).

Запах може з’являтись, якщо шкідливі бактерії почали розмножуватись на шкірі під дією вологого і теплого середовища.

Коли слід пройти обстеження?

Іноді гіпергідроз може бути симптомом:

гормональних збоїв;

деяких інфекцій;

гіперфункції щитоподібної залози;

діабету;

запалення симпатичного нерву;

побічною дією деяких ліків.

Тому, якщо окрім підвищеної пітливості ти відчуваєш ще будь-які зміни в організмі (стомлюваність, зміна ваги, висип) – це ще один привід йти до лікаря!

А це лікується?

Без лікаря – ні. Адже потрібно визначити гіпергідроз – це стан чи симптом системної хвороби.

У залежності від стану і причин лікар назначить процедури чи інше лікування, а їх багатенько: від простих таблеток до уколів ботоксу.

А що я можу зробити зараз?

Можна прибрати дискомфорт та полегшити візуальні прояви:

носити одяг із натуральних тканин, краще не тісний;

шкіряне взуття + поглинальні устілки;

уникати алкоголю і гострої їжі, вони провокують потовиділення;

використовувати антиперспіранти;

замінити мило на м’якіший засіб для шкіри;

спробувати вкладки для одягу, які захищають від поту.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що те, які продукти, які посилюють запах поту, та продукти, які допоможуть позбавитись неприємного запаху тіла.