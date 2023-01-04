Сильна пітливість: як цьому зарадити

Йдеться не про те, коли на вулиці 40 градусів тепла. Але є ситуації, коли наче всі інші почуваються нормально, а з тебе тече, як після марафону.
Усі ми пітніємо.Але є деякі люди, як пітніють більше за інших, і це не пов’язано ні з фізичними навантаженнями, ні з температурою довкола.
Це називається – гіпергідроз.
Про це пише uahealth.
Особливість гіпергідрозу: можуть гіперпітніти тільки долоні або під пахвами, не обов’язково пітніти всім тілом. І такий локальний гіпергідроз найпоширеніший тип.
Чому виникає?
Головний мозок посилає сигнали симпатичним нервам до невеликих потових залоз на шкірі. Ці нерви є частиною вегетативної нервової системи, яка контролює багато несвідомих функцій організму.
Але іноді гіпергідроз може бути симптом інших хвороб, а не просто станом.
Піт при гіпергідрозі зазвичай не пахне (пов’язано з тим, що його виробляють інші залози, ніж ті, що виробляють пахучий піт).
Запах може з’являтись, якщо шкідливі бактерії почали розмножуватись на шкірі під дією вологого і теплого середовища.
Коли слід пройти обстеження?
Іноді гіпергідроз може бути симптомом:
- гормональних збоїв;
- деяких інфекцій;
- гіперфункції щитоподібної залози;
- діабету;
- запалення симпатичного нерву;
- побічною дією деяких ліків.
Тому, якщо окрім підвищеної пітливості ти відчуваєш ще будь-які зміни в організмі (стомлюваність, зміна ваги, висип) – це ще один привід йти до лікаря!
А це лікується?
Без лікаря – ні. Адже потрібно визначити гіпергідроз – це стан чи симптом системної хвороби.
У залежності від стану і причин лікар назначить процедури чи інше лікування, а їх багатенько: від простих таблеток до уколів ботоксу.
А що я можу зробити зараз?
Можна прибрати дискомфорт та полегшити візуальні прояви:
- носити одяг із натуральних тканин, краще не тісний;
- шкіряне взуття + поглинальні устілки;
- уникати алкоголю і гострої їжі, вони провокують потовиділення;
- використовувати антиперспіранти;
- замінити мило на м’якіший засіб для шкіри;
- спробувати вкладки для одягу, які захищають від поту.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що те, які продукти, які посилюють запах поту, та продукти, які допоможуть позбавитись неприємного запаху тіла.
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