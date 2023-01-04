У Ростовській області РФ заявили про гуркіт у небі: влада скупа на слова

Увечері 4 січня 2023 року в соцмережах з'явилися повідомлення про гуркіт у небі в Ростові-на-Дону та Ростовській області Росії.

За свідченнями очевидців, хто живе на північ від центру Ростова (Суворовський, Великі Сали, Чалтир), схожий на зенітну ракету об'єкт збив щось у небі.

Офіційні коментарі про те, що сталося, від влади з'явилися з деяким перевіренням.

За попередніми даними, у Ростовській області спрацювало ППО.

Губернатор Василь Голубєв прокоментував вечірні повідомлення про гуркіт.

«Ситуація у Ростовській області залишається стабільною, перебуває під контролем. Прошу всіх мешканців зберігати спокій, не піддаючись паніці», — сказав він.

Поки що в уряді області скупі на слова: «Уточнюємо інформацію. Якщо є факти – обов'язково повідомимо».

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Токмаку сталася "бавовна" на базі окупантів, через це тіло загиблих вивозять КамАЗами.

До того ж у Росії прокоментували "бавовну" в Енгельсі. Мовляв, росіян атакував безпілотник.

Також у Залізному Порту сталася "бавовна" у готелі, де проживали працівники ФСБ.

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