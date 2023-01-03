В Ростові-на-Дону та Курську чутно вибухи (відео)

У Ростові – повітряна тривога та повідомляється про роботу ППО.
У російських Ростові-на-Дону та Курську чутно звуки вибухів увечері 3 січня, може працювати протиповітряна оборона.
Про це повідомляють місцеві жителі та свідчать викладені в мережу фото й відео.
"Бахнуло дуже сильно, вікна затремтіли. Суворовський чутно було, гучно дуже", – пишуть у соцмережах місцеві.
На опублікованих кадрах видно спалахи в небі та чутно звуки вибухів.
Щодо Курська, то місцеві пабліки поширили відео з камери стеження, на якому теж чутно звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляють про "бавовну" в залізничному окрузі.
Нагадаємо, вибухи в Курську було чутно і днем раніше. Місцеві теж повідомляли про відповідні звуки в залізничному окрузі. Також були помічені три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу.
Окрім того, 25 грудня вибухи лунали в районі курського аеропорту "Халіно".
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