В Ростове-на-Дону и Курске слышны взрывы (видео)

В Ростове – воздушная тревога и сообщается о работе ПВО.

В российских Ростове-на-Дону и Курске слышны звуки взрывов вечером 3 января, может работать противовоздушная оборона.

Об этом сообщают местные жители и свидетельствуют выложенные в сети фото и видео.

"Бахнуло очень сильно, окна задрожали. Суворовский слышно было, громко очень", – пишут в соцсетях местные.

На опубликованных кадрах видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов.

Скриншот

Что касается Курска, то местные паблики распространили видео с камеры слежения, на котором тоже слышны звуки взрывов. Местные жители сообщают о "хлопке" в железнодорожном округе.

Напомним, взрывы в Курске были слышны и днем ранее. Местные тоже сообщали о соответствующих звуках в железнодорожном округе. Также были замечены три пожарных машины, направлявшихся в сторону Подшипзавода.

Кроме того, 25 декабря взрывы раздавались в районе курского аэропорта "Халино".

Угроза ракетных ударов сохраняется!

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