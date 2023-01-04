Астрологический прогноз на 4 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать работу над важными проектами – она будет продвигаться медленно и постоянно натыкаться на препятствия, но и бросать те, что уже находятся в работе, тоже нежелательно – именно сегодня их нужно довести до конца. Общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и новую информацию.

Символ дня: Круг

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, ультрамариновый, аквамарин.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и иметь серьезные последствия, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: приоритетами в питании сегодня должны стать овощи, фрукты и травяные чаи.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Магия и мистика дня: проработать негативную карму помогут молитвы и обращение к чудотворным иконам.

Сны дня: сны будут вещими в том случае, если в них удастся отыскать символы нынешнего дня – круг или колесо: они будут свидетельствовать о вероятных скорых переменах в жизни.

Табу дня: нужно отказаться от крупных сделок, особенно если они предполагают солидные дивиденды.

Ангел-хранитель дня: Оргус – дарит внутреннее спокойствие и душевное равновесие.

Афоризм дня: "Если природа – это материя, стремящаяся стать душой, то искусство – это душа, выражающая себя в материальном" (Оскар Уайльд).

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