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Астрологический прогноз на 4 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
668
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит начинать работу над важными проектами – она будет продвигаться медленно и постоянно натыкаться на препятствия, но и бросать те, что уже находятся в работе, тоже нежелательно – именно сегодня их нужно довести до конца. Общение с окружающими принесет не только удовольствие, но и новую информацию. 

Символ дня: Круг

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, ультрамариновый, аквамарин. 

Счастливые камни дня: рубин, опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и иметь серьезные последствия, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: приоритетами в питании сегодня должны стать овощи, фрукты и травяные чаи. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Магия и мистика дня: проработать негативную карму помогут молитвы и обращение к чудотворным иконам. 

Сны дня: сны будут вещими в том случае, если в них удастся отыскать символы нынешнего дня – круг или колесо: они будут свидетельствовать о вероятных скорых переменах в жизни. 

Табу дня: нужно отказаться от крупных сделок, особенно если они предполагают солидные дивиденды. 

Ангел-хранитель дня: Оргус – дарит внутреннее спокойствие и душевное равновесие. 

Афоризм дня: "Если природа – это материя, стремящаяся стать душой, то искусство – это душа, выражающая себя в материальном" (Оскар Уайльд). 

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Дата публикации
Просмотры
668
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