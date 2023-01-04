Астрологічний прогноз на 4 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати роботу над важливими проєктами – вона просуватиметься повільно та постійно натикатиметься на перешкоди, але й кидати ті, що вже перебувають у роботі, теж небажано – саме сьогодні їх потрібно довести до кінця. Спілкування з людьми навколо принесе не лише задоволення, а й нову інформацію.

Символ дня: коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, ультрамариновий, аквамарин.

Щасливі камені дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: захворювання, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго і мати серйозні наслідки, тож не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: пріоритетами в харчуванні сьогодні мають стати овочі, фрукти та трав'яні чаї.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: опрацювати негативну карму допоможуть молитви та звернення до чудотворних ікон.

Сни дня: сни будуть віщими в тому разі, якщо у них вдасться відшукати символи нинішнього дня – коло або колесо: вони свідчать про можливі швидкі зміни в житті.

Табу дня: потрібно відмовитися від великих угод, особливо якщо вони передбачають солідні дивіденди.

Ангел-охоронець дня: Оргус – дарує внутрішній спокій і душевну рівновагу.

Афоризм дня: "Якщо природа – це матерія, яка прагне стати душею, то мистецтво – це душа, котра виражає себе в матеріальному" (Оскар Вайлд).

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