На Сумщині ворог обстріляв громаду з мінометів: є прильоти

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 3 січня 2023 року.
Росіяни обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів. Було 4 прильоти 120 мм калібру.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.
Ворожі обстріли на Сумщині
Нагадаємо, що росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині.
Додамо, що вороги обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів.
Напередодні на Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території РФ.
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