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На Сумщині ворог обстріляв громаду з мінометів: є прильоти

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині ворог обстріляв громаду з мінометів: є прильоти

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 3 січня 2023 року.

Росіяни обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів. Було 4 прильоти 120 мм калібру.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Ворожі обстріли на Сумщині

Нагадаємо, що росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині

Додамо, що вороги обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів

Напередодні на Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території РФ

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Дата публікації
Перегляди
23
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