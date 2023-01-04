В Сумской области враг обстрелял громаду из минометов: есть прилеты

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 3 января 2023 года.
Россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов. Было 4 прилета 120 мм калибра.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Обошлось без разрушений и пострадавших.
«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.
Вражеские обстрелы в Сумской области
Напомним, что россияне в очередной раз обстреляли три громады в Сумской области.
Добавим, что враги обстреляли приграничье Сумщины из вертолетов.
Накануне в Сумской области зафиксировано почти два десятка взрывов после обстрела с территории РФ.
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