В Сумской области враг обстрелял громаду из минометов: есть прилеты

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 3 января 2023 года.

Россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов. Было 4 прилета 120 мм калибра.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обошлось без разрушений и пострадавших.

«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы в Сумской области

Напомним, что россияне в очередной раз обстреляли три громады в Сумской области.

Добавим, что враги обстреляли приграничье Сумщины из вертолетов.

Накануне в Сумской области зафиксировано почти два десятка взрывов после обстрела с территории РФ.

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