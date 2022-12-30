Росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині: зафіксовано майже 100 прильотів

Російські окупанти вчергове обстріляли прикордонні громади Сумщини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, після 21 години вечора, 29 грудня, росіяни із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Було 15 прильотів. Близько опівночі, 29 грудня, ворог ударив із САУ (19 прильотів) по Зноб-Новгородській громаді.

Сьогодні, 30 грудня, після 8 години ранку, противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів.

Інформація про наслідки уточнюється, додав Живицький.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що Росія майже щодня атакує прикордонні регіони Сумської області зі своєї території. Як правило, внаслідок цих обстрілів страждає мирна інфраструктура та цивільні люди.

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Так, 30 листопада внаслідок обстрілу росіянами Білопілля загинув 15-річний хлопчик, який повертався на велосипеді додому. Буквально за 5 метрів від будинку хлопця і наздогнав ворожий осколок, дитина померла на місці.

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