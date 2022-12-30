Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині: зафіксовано майже 100 прильотів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
28
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині: зафіксовано майже 100 прильотів

Фото: Національна поліція України

РФ не припиняє обстрілювати прикордонні регіони України.

Російські окупанти вчергове обстріляли прикордонні громади Сумщини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, після 21 години вечора, 29 грудня, росіяни із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Було 15 прильотів. Близько опівночі, 29 грудня, ворог ударив із САУ (19 прильотів) по Зноб-Новгородській громаді.

Сьогодні, 30 грудня, після 8 години ранку, противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів. 

Інформація про наслідки уточнюється, додав Живицький.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що Росія майже щодня атакує прикордонні регіони Сумської області зі своєї території. Як правило, внаслідок цих обстрілів страждає мирна інфраструктура та цивільні люди.

Так, 30 листопада внаслідок обстрілу росіянами Білопілля загинув 15-річний хлопчик, який повертався на велосипеді додому. Буквально за 5 метрів від будинку хлопця і наздогнав ворожий осколок, дитина померла на місці.

Читайте також:

Зеленський за 29 грудня: із кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

Зеленський за 29 грудня: із кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
28
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація