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В Мариуполе оккупанты "ремонтируют" дома брезентом

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
350
Время на прочтение
1 мин
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В Мариуполе оккупанты "ремонтируют" дома брезентом

Фото: Associated Press

Россияне в Мариуполе продолжают "брать новые вершины".

Об этом в сообщении в социальных сетях отметил советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

"Без лишних слов. Бульвар Шевченко 262. Окончен ремонт кровли. Даже не баннер. Просто брезентовая простыня. Не видишь проблемы — нет проблемы. Дурочество как искусство нет предела в Мариуполе", — иронически заметил он.

Добавим, что накануне российские кафиры снесли дом Андрея Беднякова в Мариуполе.

Напомним, ранее Андрей Бедняков показал Мариуполь до и после прихода кафиров.

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Дата публикации
Просмотры
350
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