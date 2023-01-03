Прогноз погоды на 4 января: в Украине осадков не будет, температура - до 9°

В Украине будет не по-зимнему тепло.

В среду, 4 января, в Украине будет сухая и не по-зимнему теплая погода. Осадков в регионах не прогнозируется.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет северо-западный ветер. Скорость 7-12 м/с. Впрочем, днем в Карпатах и на востоке страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Украине температура ночью будет от 0 до 5 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +3-8°. В Закарпатье и в Одесской области воздух прогреется до 9° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с.

Днем в области температура будет 3-8° тепла, а ночью – 0-5° тепла. В Киеве днем столбики термометров покажут +4-6° тепла, а ночью +2-4°.

Напомним, в Киеве в начале 2023-го держится теплая погода, что совершенно не свойственно для января. По словам специалистов, сейчас на улице погода, свойственная для середины апреля.

Читайте также: