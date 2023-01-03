Синоптик рассказал, какой будет погода на Рождество

В Украине ближе к выходным, 7-8 декабря, станет прохладнее. На Рождество погода сменится морозной и снежной. Теплую и сухую погоду изменит серия атлантических циклонов.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, теплую погоду обусловило влияние большой области повышенного атмосферного давления. Однако уже с пятницы станет прохладнее. Атлантический циклон принесет осадки в виде снега и мокрого снега, а в южных областях с дождем.

"Пройдут осадки в виде дождей с постепенным переходом в снег, а также произойдет существенное снижение температуры в течение 7-8 января, кроме крайнего юга страны и западных областей. Таким образом, более зимнего характера погоды следует ожидать ближе к Рождеству", — рассказал синоптик.

В частности, по данным Игоря Кибальчича, 7 и 8 января в Украине ожидается понижение температуры.

Температура воздуха ночью снизится до -8-3 градусов в субботу и до -12-7 градусов по воскресеньям. Днем столбики термометров покажут -7-2 градуса, а в южной и западной части — около нуля.

Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что в Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. По его прогнозу, с 6 января придут 20-градусные морозы.

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