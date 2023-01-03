Илона Гвоздева рассказала о болезни своего мужа: "Пытаемся бороться"

Танцовщица призналась, от чего страдает ее возлюбленный.

Украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала о проблемах со здоровьем у ее мужа, Ивана Хомячука.

В Instagram-stories подписчики обратили внимание, что у возлюбленного танцовщицы начали выпадать брови. Они спросили у знаменитости, что случилось. Илона не стала скрывать и призналась, что Иван страдает от алопеции – патологического выпадения волос.

"Этот год сильно ударил по здоровью мужа, и появилась болезнь алопеция", – поделилась Гвоздева.

Танцовщица добавила, что они пытаются бороться с болезнью, поэтому обратились за помощью к врачам. В настоящее время Иван проходит специальные обследования.

Муж Илоны Гвоздевой с сыном / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Пытаемся бороться и проходим обследование, пока что. Иммунитет мужа решил, что волосы на лице – это лишняя вещь, и пытается от них освободиться", — поделилась Илона.

Напомним, недавно Илона Гвоздева показала, как пряталась с семьей от вражеских обстрелов. Когда Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе, танцовщица вместе с мужем и дочерью ночевала в подвале.

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