Россия атаковала Украину беспилотниками: где ночью раздались взрывы

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Враг еще раз атаковал Украину беспилотниками.

В ночь на 19 апреля 2025 года в Украине в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в сообщении в соцсетях.

Реклама

В частности, взрывы прогремели:

Сумы;

Славянск (Донецк);

Одесса;

Запорожье;

Харьков.

Напомним, что ранее в Харькове беспилотник попал в частный сектор .