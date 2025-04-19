- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 976
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Украину беспилотниками: где ночью раздались взрывы
Россияне снова использовали ударные дроны.
Враг еще раз атаковал Украину беспилотниками.
В ночь на 19 апреля 2025 года в Украине в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в сообщении в соцсетях.
В частности, взрывы прогремели:
Сумы;
Славянск (Донецк);
Одесса;
Запорожье;
Харьков.
Напомним, что ранее в Харькове беспилотник попал в частный сектор .