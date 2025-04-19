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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
976
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: где ночью раздались взрывы

Россияне снова использовали ударные дроны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Враг еще раз атаковал Украину беспилотниками.

В ночь на 19 апреля 2025 года в Украине в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в сообщении в соцсетях.

В частности, взрывы прогремели:

  • Сумы;

  • Славянск (Донецк);

  • Одесса;

  • Запорожье;

  • Харьков.

Напомним, что ранее в Харькове беспилотник попал в частный сектор .

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